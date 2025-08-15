С 1 марта 2026 года работодатели будут направлять сотрудников к психиатру

Работодатель должен выдать направление, если при обязательном периодическом медосмотре у работника выявили признаки психического расстройства.

Минздрав меняет порядок направления работников на психиатрическое освидетельствование.

Согласно приказу ведомства от 02.07.2025 № 392н, направление на освидетельствование будет давать работодатель, если при обязательном периодическом медосмотре у работника выявили признаки психического расстройства.

А те, кто работает с гостайной, психиатра проходить не будут: этот вид работ исключили из списка видов деятельности, при которых проводится психиатрическое освидетельствование (перечень утвержден приказом Минздрава от 20.05.2022 № 342н).

Новые правила вступят в силу 1 марта 2026 года и будут действовать до 1 сентября 2028.