Медосмотры

С 1 марта 2026 года работодатели будут направлять сотрудников к психиатру

Работодатель должен выдать направление, если при обязательном периодическом медосмотре у работника выявили признаки психического расстройства.

Минздрав меняет порядок направления работников на психиатрическое освидетельствование.

Согласно приказу ведомства от 02.07.2025 № 392н, направление на освидетельствование будет давать работодатель, если при обязательном периодическом медосмотре у работника выявили признаки психического расстройства.

А те, кто работает с гостайной, психиатра проходить не будут: этот вид работ исключили из списка видов деятельности, при которых проводится психиатрическое освидетельствование (перечень утвержден приказом Минздрава от 20.05.2022 № 342н).

Новые правила вступят в силу 1 марта 2026 года и будут действовать до 1 сентября 2028.

Комментарии

  • Ви П

    У меня есть мнение по поводу нашей реальности - это такая симуляция для тестирования болезней души. Здесь крайне редко встречаются здоровые, можно любого в любой момент довести до срыва и назвать психом.

    Этимология слова «психо»: от греческого psychē — «душа». 

  • Gvozdi4ca

    немножко непонятное. а кто руководителю скажет, что сотрудник невсебе? а что там у нас с мед.тайной?

    а про гостайну - оно логичное.

  • Ирина Е
    Специалист

    А те, кто работает с гостайной, психиатра проходить не будут: этот вид работ исключили из списка видов деятельности, при которых проводится психиатрическое освидетельствование

    Вот что гостайна животворящая делает!

