С 1 марта 2026 года работодатели будут направлять сотрудников к психиатру
Работодатель должен выдать направление, если при обязательном периодическом медосмотре у работника выявили признаки психического расстройства.
Минздрав меняет порядок направления работников на психиатрическое освидетельствование.
Согласно приказу ведомства от 02.07.2025 № 392н, направление на освидетельствование будет давать работодатель, если при обязательном периодическом медосмотре у работника выявили признаки психического расстройства.
А те, кто работает с гостайной, психиатра проходить не будут: этот вид работ исключили из списка видов деятельности, при которых проводится психиатрическое освидетельствование (перечень утвержден приказом Минздрава от 20.05.2022 № 342н).
Новые правила вступят в силу 1 марта 2026 года и будут действовать до 1 сентября 2028.
У меня есть мнение по поводу нашей реальности - это такая симуляция для тестирования болезней души. Здесь крайне редко встречаются здоровые, можно любого в любой момент довести до срыва и назвать психом.
немножко непонятное. а кто руководителю скажет, что сотрудник невсебе? а что там у нас с мед.тайной?
а про гостайну - оно логичное.
Вот что гостайна животворящая делает!