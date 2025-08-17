Названы «красные флаги» в описании вакансий, которых избегают молодые специалисты при поиске работы

К числу наиболее важных критериев молодежь относит:

стабильность и надежность компании — 57% опрошенных;

высокую/конкурентную зарплату — 54%;

комфортную атмосферу в коллективе, отзывчивую команду — 50%.

При этом если стабильность компании больше интересует соискателей в возрасте 26-29 лет (66% респондентов), то о высокой зарплате начинают задумываться раньше — в 22-25 лет (70%).

Кроме того, важны баланс между работой и личной жизнью, отсутствие переработок (47%); честность и открытость в коммуникации с руководством (38%); свободный график посещения офиса (38%).

Это данные опроса hh.ru и крупнейшего российского разработчика цифровых решений в автобизнесе «LADA Цифра», релиз есть у «Клерка».

Комфортная атмосфера в коллективе и отсутствие переработок больше интересуют девушек (56% и 50% соответственно), чем парней — 41% и 40%. На глобальные цели компании и экологическую политику представители обоих полов обращают внимание меньше всего — 6% и 2% соответственно.

«Мы видим, что представители поколения Z охотнее откликаются на вакансии с гибридным форматом, стажировками с перспективой трудоустройства и прозрачной системой роста. Но даже это не сработает без среды, где ценится обратная связь, а сотрудники чувствуют вовлеченность», — отметил гендиректор ООО «LADA Цифра» Андрей Державец.

Немаловажное условие для молодых соискателей — количество этапов отбора в конкурсе на вакансию: 86% отметили, что честную и открытую информацию об этом при первоначальном знакомстве с компанией они расценивают как проявление уважения со стороны работодателя.

О желании ограничиться только одним интервью заявляют 40% опрошенных. Пройти собеседование и выполнить тестовое задание готовы 37%. И лишь 23% спокойно относятся к трем и более этапам подбора. При этом более лояльными оказались молодые девушки и парни 18-21 года. Респонденты 30-35 лет больше ценят свое время и не хотят затягивать данный процесс.

«В условиях, когда зумеры выбирают работодателя по принципу “как в сервисе доставки — быстро, удобно, прозрачно”, только технологичные HR-системы дадут компаниям шанс выиграть войну за таланты. Уже сейчас 67% соискателей (данные hh.ru) отказываются от офферов, если процесс найма занимает больше 2 недель. Автоматизация становится инвестицией в устойчивость бизнеса», — Ксения Степанова, HRD Skillaz.

В качестве красных флагов чаще всего называли:

размытое описание вакансии, отсутствие конкретных требований и обязанностей — 69%;

постоянные переработки — 62%;

негативные отзывы сотрудников — 55%;

неэтичное общение на интервью с высказыванием личного мнения о самом кандидате или его предыдущих мест работы — 51%.

«Без тщательной проработки бренд-бука компания рискует остаться незаметной среди соискателей. А если цель — привлечение талантливых и успешных сотрудников, то необходимо обеспечить прозрачное описание вакансий и презентабельное оформление страниц…», — объяснил Андрей Державец.

В качестве своего будущего места для трудоустройства они также не желают видеть:

компании с серой/черной зарплатой, без оформления — 42% респондентов;

компании, в описании которых слишком длинный перечень требований и обязанностей — 38%;

если будет запрет на удаленку и/или гибкий график — 36%.

При первоначальном этапе знакомства с вакансией и компанией, в первую очередь, молодежь обращает внимание на понятное описание функционала (72% опрошенных), преимуществ работы в компании (условия труда, корпоративные бонусы и т. д.) — 58%, отзывы сотрудников (47%) и четкую структуру текста вакансии — 45%.

Эксперт брендингового направления hh.ru Анастасия Шавшукова подытожила: если соискатели приходят на собеседование неподготовленными и задают вопросы, ответы на которые есть в вакансии, — это сигнал. Если информацию не замечают, есть проблема подачи, пора пересмотреть ее структуру и оформление. А брендирование страниц повышает интерес соискателей и к вакансии, и к работодателю.