🚕 Закон о локализации автомобилей для такси просят отложить: «для самозанятых требования непосильные»

Практическое внедрение закона о локализации автомобилей для такси нужно отложить до момента готовности к этому отечественного автопрома, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

«Необходимо отложить практическое внедрение закона о локализации до момента готовности отрасли отечественного производства легковых автомобилей. <…> Одновременно необходимо сформировать государственный лизинговый механизм такого перехода в отношении водителей-самозанятых с льготными программами по образцу тех, что есть для покупателей сельхозтехники», — цитирует Наумова ТАСС.

По его мнению, вступление нового закона стимулирует рост нелегального сектора, а легальные перевозчики попадают в невыгодное положение.

«По разным оценкам, до миллиона самозанятых водителей, которые составляют основу таксомоторных перевозок за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, были вынуждены уйти в "серую зону". Потому что для самозанятых требования непосильные», — добавил депутат.

Основными сложностями Наумов считает высокую стоимость страховых полисов ОСАГО и ОСГОП, обязательную регистрацию в реестрах и медосмотры. Кроме того, уход водителей в тень приводит к потерям бюджета в виде неуплаченных налогов на десятки миллиардов рублей, уточнил он.