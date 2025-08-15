🚕 Закон о локализации автомобилей для такси просят отложить: «для самозанятых требования непосильные»
Практическое внедрение закона о локализации автомобилей для такси нужно отложить до момента готовности к этому отечественного автопрома, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.
«Необходимо отложить практическое внедрение закона о локализации до момента готовности отрасли отечественного производства легковых автомобилей. <…> Одновременно необходимо сформировать государственный лизинговый механизм такого перехода в отношении водителей-самозанятых с льготными программами по образцу тех, что есть для покупателей сельхозтехники», — цитирует Наумова ТАСС.
По его мнению, вступление нового закона стимулирует рост нелегального сектора, а легальные перевозчики попадают в невыгодное положение.
«По разным оценкам, до миллиона самозанятых водителей, которые составляют основу таксомоторных перевозок за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, были вынуждены уйти в "серую зону". Потому что для самозанятых требования непосильные», — добавил депутат.
Основными сложностями Наумов считает высокую стоимость страховых полисов ОСАГО и ОСГОП, обязательную регистрацию в реестрах и медосмотры. Кроме того, уход водителей в тень приводит к потерям бюджета в виде неуплаченных налогов на десятки миллиардов рублей, уточнил он.
Комментарии8
Интересно, а при голосовании этот зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов на какую кнопку жал? Неужто на "против"?
И как готовность отрасли отечественного производства легковых автомобилей сможет исправить ситуацию?
Ага, дождь закапал и цены взлетают в три раза тут же. Минута ожидания - 27 рублей. Пусть заткнуться и помалкивают в тряпочку. Денег у них нет. Они думают, деньги с неба падают, как у них. Им надо комиссии поднять и налоги увеличить, а не 4% с вала. А то они ноют, значит деньги есть и немалые.