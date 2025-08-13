📹 Таксистов могут обязать проходить медицинские осмотры под камерой

Сейчас многие водители фактически не проходят осмотры и работают с купленными справками. Чтобы убедиться, что медицинский и технический осмотр были проведены, визиты водителей будут фиксироваться на камеру.

Депутат Дмитрий Гусев 13 августа 2025 года внес в Госдуму законопроект, согласно которому водители легковых такси будут обязаны проходить обязательные медицинские и технические осмотры с применением средств видеофиксации. Затем эти записи будут направлены в ГАИ.

Такое ужесточение связано с тем, что сейчас многие водители игнорируют осмотры и выходят в рейсы с поддельным справками, а это влияет на безопасность пассажиров. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на текст будущего законопроекта.

«Требования закона о такси сегодня не соблюдаются перевозчиками, почти никто реально не проходит техосмотр и медосмотр», — заявил депутат Дмитрий Гусев.

Еще одно изменение — агрегаторы будут обязаны предоставить водителям возможность проходить различные виды осмотров.

Операционный директор «Ситимобил» Даниил Курашев считает, что обязанность проходить медтехосмотры под камерой создаст коллапс в сфере легального такси. Водители начнут работать «от борта», а не через агрегаторы. В итоге безопасность перевозок не повысится, а наоборот — упадет.

Доцент Финансового университета при правительстве Тимофей Башлыков не исключает, что с принятием новых поправок вырастет число коррупционных преступлений в сфере пассажирских перевозок, а также станет больше нелегальных таксистов.

В случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.