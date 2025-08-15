НБКИ: банки не одобряют почти 80% заявок на кредиты

Несмотря на снижение ЦБ ключевой ставки 25 июля 2025 года с 20 до 18%, банки ужесточают условия для получения кредита. Это связано с ростом просрочки по займам.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), банки отклоняют 80% заявок на кредиты: доля одобрений составила только 21,4%. За июль 2025 года доля отказов увеличилась даже по льготной ипотеке: желающим одобряют меньше половины заявлений.

Условия выдач ужесточили из-за того, что кредитные организации столкнулись с ростом просрочек. Массовые отказы могут привести к популярности черных кредиторов. Об этом пишут «Известия».

«Проблемы с просрочкой по кредитам частично отражают давление на реальные доходы домохозяйств и на их бюджеты из-за инфляции и роста платежей по уже взятым займам», — сказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Когда заемщику отказывает банк, он идет за деньгами в микрофинансовые организации (МФО). В 2024 году 32% клиентов обратились туда за займами из-за меньших требований, а 30% — после отказа банка. Однако сейчас и в МФО доля отказов 80%.

Люди с острой потребностью в деньгах, которым отказывают и банки, и МФО, могут стать жертвами черных кредиторов. Такие компании маскируются под «помощь в одобрении займов», а на деле предлагают финансирование под высокие проценты. Коллекторы таких организаций прибегают к незаконным методам давления при взыскании долгов.

Недавно мы писали, что 15% россиян согласны брать деньги в долг у черных кредиторов.