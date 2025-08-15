Полностью довольны своим доходом только 27% россиян
27% россиян полностью удовлетворены своим доходом, 47% оценивают свою зарплату как «среднюю», а 17% недовольны своим заработком. Еще 9% затруднились с ответом. Такие результаты показал опрос hh.ru (есть у «Клерка»).
Среди мужчин довольных зарплатой больше, чем среди женщин: 28% против 25%.
Чем старше респонденты, тем больше их удовлетворяет уровень дохода. Так, в возрастной группе от 55 лет «отличным» назвали свой доход 31% опрошенных.
«Среди респондентов 45-54 лет этот показатель составил 29%, в возрастной группе 35-44 – 25%, а среди соискателей от 25 до 34 лет – только 23%. Молодые люди 18-24 лет чаще остальных не могли определиться с ответом (12%), и только 24% из них отметили, что довольны своим доходом», — говорится в результатах исследования.
Самый высокий уровень положительных ответов о доходе – в сфере транспорте и логистики. Отличной считают свою зарплату 34% респондентов. В сфере безопасности таких 32%, в розничной торговле – 31%, в туризме и гостинично-ресторанном бизнесе – 30%.
Меньше всего довольных в сферах:
маркетинг, рекламе и PR – 21% довольных и 32% недовольных;
ИТ – 20% довольных, 19% недовольных;
наука и образование – 19% довольных, 18% недовольных;
юриспруденция – 18% довольных, 18% недовольных.
В сфере управления персоналом 21% респондентов недовольны доходом, но 25% дали положительные ответы.
Уровень удовлетворенности зарплатой связан с текущей ситуацией на рынке труда: соискатели сравнивают свои доходы с тем, что предлагают работодатели и чего хотят другие специалисты, пояснила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.
- тепло ль тебе девица?
- тепло, батюшка!
Субъективно.
Что интересно - среди довольных не отмечено ни одного депутата, сенатора, работника министерств, ведомств, управлений, администраций различных уровней!
Видимо и правда... влачат нищенское существование.
Как некоторые из них на честном глазу заявляют - потому и приворовывают, взятки берут - вынуждены волей-неволей, что бы хоть как-то выжить!
А в возрастной группе 60-65 количество считающих текущий доход офигительным будет приближаться к 100%. По сравнению с будущей пенсией.