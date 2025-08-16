💰 Топ-3 самых прибыльных сфер для самозанятых: средний чек от 72 тыс. рублей

«ОПОРА РОССИИ» резюмировала, что самозанятым становится быть все выгоднее: уплательщиков НПД в 2025 году растет средний доход с одной сделки.

Средний доход самозанятых с одной сделки увеличился на 8% и составил 14 907 рублей.

Это отмечают исследователи платформы «Консоль», на которых ссылается РГ.

Кроме того, медианная зарплата в вакансиях достигла 90 тыс. рублей, в то время как у штатных сотрудников медиана — 79,6 тыс., следует из данных hh.ru.

«Самозанятые интересны как поставщики услуг и подработчики, так как это гибко, без кадровых обязательств и быстро. Поэтому компании активно используют форму ГПХ/заказов через самозанятых в ИT, маркетинге, дизайне, рекламе, логистике, строительстве и в ряде услуг, включая event. Однако использование самозанятых вместо штатных сотрудников сопряжено с высокими рисками: доначислениями и штрафами», — пояснила первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Марина Блудян.

Вот самые прибыльные сферы для самозанятых:

Застройка выставок и рекламных конструкций — средний чек 100 538 руб. за проект.

Консалтинговые услуги для бизнеса — 87 100 руб.

Услуги агента недвижимости — 72 935 руб.

Самозанятые зарабатывают больше всего там, где одна сделка сама по себе дорогая: проекты под ключ, процент от большой сделки, консультации с высокой ставкой, — пояснила Марина Блудян.

Наибольший интерес к самозанятым проявляют работодатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Татарстана и Свердловской области.