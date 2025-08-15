Уведомления на Госуслугах не грозят призывом и мобилизацией

Повестки, которые массово приходят на Госуслугах, связаны с наполнением и уточнением базы данных.

Уведомления о внесении в реестр воинского учета, которые начали приходить на Госуслугах, связаны с актуализацией баз данных после перевода этой работы в электронный формат, заявил председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

«Это ничем не грозит: ни мобилизацией, ни призывом на срочную службу. Тем более лицам женского пола, они у нас служат только по контракту и по желанию. Идет нормальная работа по наполнению базы данных и уточнению этих данных», — уточнил Картаполов.

В последние дни на Госуслугах массово приходили уведомления о внесении сведений в реестр воинского учета. Их получали те, кто пребывает в запасе и не состоит на воинском учете. В уведомлении говорится, что для ознакомления с данными о воинском учете нужно запросить выписку из реестра в личном кабинете реестра повесток.

У военкоматов есть сведения об отслуживших срочниках, теперь их загрузили в онлайн-систему и они нуждаются в обновлении, пояснил депутат. Например, те, кто сейчас числится в резерве, мог поменять работу, получить другое образование, хроническое заболевание или инвалидность. Военкоматам нужна актуальная информация, и часть данных можно подтвердить на Госуслугах, добавил Картаполов.

В осенний призыв, который начнется с 1 октября 2025 года, россияне по-прежнему будут получать бумажные повестки наряду с электронными, предупредил Картаполов.

