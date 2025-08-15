Бухгалтер может зарабатывать на 30-50% больше, если станет финансовым директором
Основное отличие главного бухгалтера от финансового директора в том, что первый отражает факты финансово-хозяйственной деятельности компании и составляет отчетность для госструктур. Финансовый директор же занимается планированием и распределением денег с учетом не только текущих операций, но и будущих. Он готовит отчеты для руководителей и дает ценные управленческие советы.
Нередко главные бухгалтеры выполняют функцию финансового директора. Например, ведут управленческий учет, оптимизируют налоговую нагрузку, формируют и ведут платежный календарь, могут объяснить любую строчку в балансе.
Чтобы бухгалтеру стать финансовым директором и зарабатывать на 30-50% больше, нужно прокачать знания управленческого учета.
На вебинаре разберем:
Почему бухгалтеру уже недостаточно только считать цифры.
Запросы собственника бизнеса и руководителя: что нужно и в каком виде.
Финансовая аналитика и прогнозирование (не просто учет, а управление денежными потоками).
Управленческий учет и KPI.
Построение бюджетов и формирование отчетов: ОПиУ, ОДДС и Баланса + готовая таблица Excel.
Какие навыки прокачать: Excel, финмоделирование, финанализ и т. д.
Спикер — Екатерина Ярушкина, эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».
