Бухгалтер может зарабатывать на 30-50% больше, если станет финансовым директором

Многие главные бухгалтеры не замечают, как берут на себя функции финансовых директоров. Они могут вести управленческий учет, оптимизировать налоговую нагрузку и прочее. За эти знания и навыки можно получать больше на позиции финансового директора.

Основное отличие главного бухгалтера от финансового директора в том, что первый отражает факты финансово-хозяйственной деятельности компании и составляет отчетность для госструктур. Финансовый директор же занимается планированием и распределением денег с учетом не только текущих операций, но и будущих. Он готовит отчеты для руководителей и дает ценные управленческие советы.

Нередко главные бухгалтеры выполняют функцию финансового директора. Например, ведут управленческий учет, оптимизируют налоговую нагрузку, формируют и ведут платежный календарь, могут объяснить любую строчку в балансе.

Чтобы бухгалтеру стать финансовым директором и зарабатывать на 30-50% больше, нужно прокачать знания управленческого учета.

