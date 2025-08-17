Киберполиция МВД привела топ-10 ключевых маркеров обмана мошенниками при онлайн-покупках
№
Маркер обмана
Как работает схема
1
Перенос общения в неофициальные мессенджеры
Пример: «Для оперативного решения вопросов перейдите в WhatsApp»1 (принадлежит Meta1, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).
Реальность: Мошенники избегают платформ с историей переписки и защитой покупателя.
2
Требование перевода на карту физического лица
Пример: «Реквизиты для оплаты: Сбербанк 2202 2002... на имя Иванов И.И.»
Реальность: Легальные магазины используют расчетные счета юрлиц/ИП.
3
Требование дополнительных «возвратных» взносов
Пример: «Данный взнос требует завершения оформления страховки... Он будет вам возвращен».
Реальность: Последующие платежи блокируются под ложными предлогами.
4
Гарантия мгновенного возврата средств
Пример: «Деньги за страховку вернем через 10-15 минут».
Реальность: Возврат искусственно блокируется «новыми правилами».
5
Внезапное изменение минимальной суммы вывода
Пример: «Минимальная сумма вывода — 4 000 ₽. Внесите еще 1 600 ₽».
Реальность: Фиктивное ограничение для выманивания средств.
6
Частая смена реквизитов
Пример: «На данный счет оплату необходимо перевести в течении двух часов, если не успеете — запросите новые реквизиты».
Реальность: Признак работы криминальных схем по выводу средств.
7
Блокировка возврата на этапе «оформления»
Пример: «Пока заказ не оформлен, возврат сделать невозможно».
Реальность: Процесс оформления намеренно не завершается.
8
Отказ от альтернативных способов доставки
Пример: «Доставляем исключительно СДЭКом, мы не работаем с Яндекс/Boxberry».
Реальность: Ограничение выбора — инструмент контроля над жертвой.
9
Давление на срочность оплаты
Пример: «Требует завершения сегодня», «Время оплаты ограничено».
Реальность: Тактика исключения времени на верификацию контрагента.
10
Страховка как обязательный авансовый платеж
Пример: «Осталось внести страховку за товар» до передачи товара перевозчику.
Реальность: Законная страховка оплачивается при передаче груза.
Эти данные приводит Вестник Киберполиции МВД.
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
