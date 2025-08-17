ЦОК ОК МП 16.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Все изменения для бухгалтера и кадровика с 1 сентября →
Мошенничество

Киберполиция МВД привела топ-10 ключевых маркеров обмана мошенниками при онлайн-покупках

Распознать мошенничество при покупках в Интернете помогает знание и понимание основных сценариев действия злоумышленников.

Маркер обмана

Как работает схема

1

Перенос общения в неофициальные мессенджеры

Пример: «Для оперативного решения вопросов перейдите в WhatsApp»1 (принадлежит Meta1, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).

Реальность: Мошенники избегают платформ с историей переписки и защитой покупателя.

2

Требование перевода на карту физического лица

Пример: «Реквизиты для оплаты: Сбербанк 2202 2002... на имя Иванов И.И.»

Реальность: Легальные магазины используют расчетные счета юрлиц/ИП.

3

Требование дополнительных «возвратных» взносов

Пример: «Данный взнос требует завершения оформления страховки... Он будет вам возвращен».

Реальность: Последующие платежи блокируются под ложными предлогами.

4

Гарантия мгновенного возврата средств

Пример: «Деньги за страховку вернем через 10-15 минут».

Реальность: Возврат искусственно блокируется «новыми правилами».

5

Внезапное изменение минимальной суммы вывода

Пример: «Минимальная сумма вывода — 4 000 ₽. Внесите еще 1 600 ₽».

Реальность: Фиктивное ограничение для выманивания средств.

6

Частая смена реквизитов

Пример: «На данный счет оплату необходимо перевести в течении двух часов, если не успеете — запросите новые реквизиты».

Реальность: Признак работы криминальных схем по выводу средств.

7

Блокировка возврата на этапе «оформления»

Пример: «Пока заказ не оформлен, возврат сделать невозможно».

Реальность: Процесс оформления намеренно не завершается.

8

Отказ от альтернативных способов доставки

Пример: «Доставляем исключительно СДЭКом, мы не работаем с Яндекс/Boxberry».

Реальность: Ограничение выбора — инструмент контроля над жертвой.

9

Давление на срочность оплаты

Пример: «Требует завершения сегодня», «Время оплаты ограничено».

Реальность: Тактика исключения времени на верификацию контрагента.

10

Страховка как обязательный авансовый платеж

Пример: «Осталось внести страховку за товар» до передачи товара перевозчику.

Реальность: Законная страховка оплачивается при передаче груза.

Эти данные приводит Вестник Киберполиции МВД.

  1. Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена

Автор

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум