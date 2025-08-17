Киберполиция МВД привела топ-10 ключевых маркеров обмана мошенниками при онлайн-покупках

№ Маркер обмана Как работает схема

1 Перенос общения в неофициальные мессенджеры Пример: «Для оперативного решения вопросов перейдите в WhatsApp»1 (принадлежит Meta1, которая признана экстремистской и запрещена на территории России). Реальность: Мошенники избегают платформ с историей переписки и защитой покупателя.

2 Требование перевода на карту физического лица Пример: «Реквизиты для оплаты: Сбербанк 2202 2002... на имя Иванов И.И.» Реальность: Легальные магазины используют расчетные счета юрлиц/ИП.

3 Требование дополнительных «возвратных» взносов Пример: «Данный взнос требует завершения оформления страховки... Он будет вам возвращен». Реальность: Последующие платежи блокируются под ложными предлогами.

4 Гарантия мгновенного возврата средств Пример: «Деньги за страховку вернем через 10-15 минут». Реальность: Возврат искусственно блокируется «новыми правилами».

5 Внезапное изменение минимальной суммы вывода Пример: «Минимальная сумма вывода — 4 000 ₽. Внесите еще 1 600 ₽». Реальность: Фиктивное ограничение для выманивания средств.

6 Частая смена реквизитов Пример: «На данный счет оплату необходимо перевести в течении двух часов, если не успеете — запросите новые реквизиты». Реальность: Признак работы криминальных схем по выводу средств.

7 Блокировка возврата на этапе «оформления» Пример: «Пока заказ не оформлен, возврат сделать невозможно». Реальность: Процесс оформления намеренно не завершается.

8 Отказ от альтернативных способов доставки Пример: «Доставляем исключительно СДЭКом, мы не работаем с Яндекс/Boxberry». Реальность: Ограничение выбора — инструмент контроля над жертвой.

9 Давление на срочность оплаты Пример: «Требует завершения сегодня», «Время оплаты ограничено». Реальность: Тактика исключения времени на верификацию контрагента.