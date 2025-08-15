С 16 августа 2025 года на Мосбирже будет больше фондов для торгов по выходным

Всего инвесторам на выходных днях будет доступно 156 инструментов с активами.

Московская биржа сообщила, что с 16 августа 2025 года на срочном рынке появится больше фондов для торговли в выходные дни.

Общее число инструментов, доступных инвесторам в календарные выходные, достигнет 156. Семь из них — паи биржевых фондов, а остальные — акции отечественных компаний.

«Синхронизация торгов производными инструментами и ценными бумагами в выходные откроет участникам дополнительные возможности для проведения арбитражных операций и хеджирования рисков, а также позволит оперативно реагировать на меняющиеся макроэкономические тренды», — сказано на сайте торговой площадки.

Также с 19 августа 2025 года Мосбиржа начнет торговать поставочными фьючерсными контрактами на обыкновенные акции МКПАО «Хэдхантер», МКПАО «МД Медикал Груп», ПАО «Группа Ренессанс Страхование» и ПАО «Юнипро».