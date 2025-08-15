На брокерские счета поступило 39 млрд рублей во втором квартале 2025 года. Инвесторы уходят от российских акций

Объем средств на индивидуальных инвестиционных счетах достиг 680 млрд рублей. В инвестиционных портфелях стало меньше российских акций.

Во втором квартале 2025 года число владельцев индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) увеличилось почти на 94 тыс. Общее число превысило 6,2 млн.

Объем активов на ИИС достиг 680 млрд рублей. Центробанк связывает это с положительной переоценкой российских облигаций, а также с тем, что россияне стали больше пополнять счета.

В портфелях инвесторов доля долговых бумаг увеличилась до 39%, тогда как процент российских акций стал меньше — 30%. Это минимум со второго квартала 2023 года. На денежные средства на инвестиционных счетах приходится всего 6%.

«Клиенты брокеров продолжили активно пополнять ИИС, при выборе активов они отдавали предпочтение облигациям», — сказано на сайте Центробанка.

На брокерские счета поступило 39 млрд рублей. Для сравнения, в первом квартале 2025 года чистый приток средств составил 36 млрд.