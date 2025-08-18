Отпуск за вредность дают за сам факт работы во вредных условиях, а не пропорционально отработанному времени

Уменьшить установленный законом отпуск за вредные условия труда нельзя. Фактически отработанное во вредных условиях время влияет на часть дополнительного отпуска сверх 7 дней.

Период межвахтового отдыха работников, занятых на работах с вредными условиями труда, не нужно вычитать из периода, за который предоставляется отпуск за вредность, указал Роструд.

«Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 календарных дней предоставляется за сам факт работы во вредных условиях труда, а не пропорционально отработанному в указанных условиях времени. Фактически отработанное во вредных условиях труда время включается в стаж работы, дающий право на ту часть дополнительного отпуска, которая превышает 7 календарных дней», — пояснило ведомство.

При этом давать меньше 7 дней отпуска за вредность нельзя, даже если работник был в отпуске и на больничном.

Это установлено в ч. 2 ст. 117 ТК: минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам на вредных условиях составляет 7 календарных дней.

А если такой отпуск в компании больше 7 дней, то в стаж работы для отпуска включается только фактически отработанное во вредных условиях время: ч. 3 ст. 121 ТК.