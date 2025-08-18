ЦОК ОК МП 18.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Все изменения для бухгалтера и кадровика с 1 сентября →
Реклама

За несогласованную рекламу на фасадах домов оштрафуют

Депутат рассказал об ответственности за размещение рекламы на МКД без согласия собственников.

За размещение несогласованной рекламы на фасадах многоквартирных домов накажут штрафом и физлиц, и юрлиц. Об этом рассказал первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Незаконная реклама или роспись на фасадах МКД — это нарушение, которое согласно КоАП влечет наложение серьезных штрафов. Так, за незаконное размещение рекламы на фасадах МКД без согласия собственников можно получить штраф: до 500 тысяч рублей для компаний-нарушителей, до 15 тысяч для должностных лиц и до 2,5 тысяч для граждан.

Художественная роспись без разрешения считается самовольным изменением фасада и наказывается штрафами до 5 тысяч рублей для "художников", до 100 тысяч для организаций, если они спонсируют такое "творчество"», — заявил Кошелев.

От добавил, что фасады – это часть общего имущества собственников квартир в МКД. Их использование нужно согласовать на общем собрании жильцов. Кроме того, для размещения рекламы нужно разрешение местных властей.

Кроме штрафов нарушителя могут обязать восстановить фасад за свой счет, уточнил депутат.

Автор

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум