За несогласованную рекламу на фасадах домов оштрафуют

Депутат рассказал об ответственности за размещение рекламы на МКД без согласия собственников.

За размещение несогласованной рекламы на фасадах многоквартирных домов накажут штрафом и физлиц, и юрлиц. Об этом рассказал первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Незаконная реклама или роспись на фасадах МКД — это нарушение, которое согласно КоАП влечет наложение серьезных штрафов. Так, за незаконное размещение рекламы на фасадах МКД без согласия собственников можно получить штраф: до 500 тысяч рублей для компаний-нарушителей, до 15 тысяч для должностных лиц и до 2,5 тысяч для граждан. Художественная роспись без разрешения считается самовольным изменением фасада и наказывается штрафами до 5 тысяч рублей для "художников", до 100 тысяч для организаций, если они спонсируют такое "творчество"», — заявил Кошелев.

От добавил, что фасады – это часть общего имущества собственников квартир в МКД. Их использование нужно согласовать на общем собрании жильцов. Кроме того, для размещения рекламы нужно разрешение местных властей.

Кроме штрафов нарушителя могут обязать восстановить фасад за свой счет, уточнил депутат.