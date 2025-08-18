Не все доходы на УСН учитываются в целях лимита 60 млн рублей

При расчете суммы доходов не учитываются положительные курсовые разницы и субсидии при безвозмездной передаче имущества в госсобственность.

Бизнес на УСН не платит НДС, если доходы за прошлый год не превысили 60 млн рублей.

«Освобождение действует до превышения суммы дохода в 60 млн руб. по кассовому методу учета», — уточнило региональное УФНС.

Если доход плательщика УСН превысил 60 млн, он утрачивает право на освобождение по статье 145 НК начиная с 1-го числа следующего месяца.

Но при расчете суммы доходов не учитывают положительные курсовые разницы и субсидии при безвозмездной передаче в государственную и (или) муниципальную собственность имущества (имущественных прав), уточнили налоговики.

А если ИП совмещает УСН и ПСН, то при расчете лимита в 60 млн руб. учитывается совокупный доход на обоих режимах налогообложения.

Подробнее о том, как вести учет доходов и расходов на УСН, расскажем на онлайн-курсе «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С».

