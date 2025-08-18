Не все доходы на УСН учитываются в целях лимита 60 млн рублей
Бизнес на УСН не платит НДС, если доходы за прошлый год не превысили 60 млн рублей.
«Освобождение действует до превышения суммы дохода в 60 млн руб. по кассовому методу учета», — уточнило региональное УФНС.
Если доход плательщика УСН превысил 60 млн, он утрачивает право на освобождение по статье 145 НК начиная с 1-го числа следующего месяца.
Но при расчете суммы доходов не учитывают положительные курсовые разницы и субсидии при безвозмездной передаче в государственную и (или) муниципальную собственность имущества (имущественных прав), уточнили налоговики.
А если ИП совмещает УСН и ПСН, то при расчете лимита в 60 млн руб. учитывается совокупный доход на обоих режимах налогообложения.
