Как учесть расходы на рекламу в соцсетях, составляем акт об отсутствии на рабочем месте, что будет с долгами ИП, который прекратил работать: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 11 по 17 августа 2025 года.