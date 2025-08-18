ЦОК ОК НПУ 18.08 Мобильные
Как учесть расходы на рекламу в соцсетях, составляем акт об отсутствии на рабочем месте, что будет с долгами ИП, который прекратил работать: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 11 по 17 августа 2025 года.

  1. Работники ушли из офиса после отключения электричества: что делать. Мини-курс

  2. Ознакомление сотрудника с ЛНА. Как лист ознакомления может довести до суда 

  3. Директор оплатил товар личной картой: нужно ли выдавать чек. Мини-курс

  4. Что такое транзитный счет организации

  5. Как генеральному директору компании уйти в отпуск. Мини-курс

  6. Расходы на рекламу в соцсетях (SMM): как учесть бухгалтеру

  7. Как составить акт об отсутствии на рабочем месте. Мини-курс

  8. Учет основных средств при УСН «доходы минус расходы»

  9. ИП прекратил деятельность: что будет с долгами. Мини-курс

  10. Сроки списания ОС на расходы при УСН

