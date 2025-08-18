От бизнеса ждут обратной связи по соблюдению закона о цифровых платформах

Центры «Мой бизнес» начнут принимать обращения от предпринимателей, которые работают с маркетплейсами и другими цифровыми площадками. Острые вопросы власти будут обсуждать с владельцами платформ.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что региональные центры «Мой бизнес» будут собирать от предпринимателей обратную связь по работе с цифровыми платформами. После обработки обращений самые острые темы донесут до площадок. Это позволит оперативно решать проблемы.

С 1 октября 2026 года вступит в силу закон о платформенной экономике. Однако ведомства уже начали активно работать с платформами, чтобы обеспечить исполнение требований еще до начала действия закона. Главный приоритет — защитить интересы предпринимателей, которые работают с платформами. Об этом сказано на сайте Минэкономразвития.

Чаще всего предпринимателей интересуют особенности работы с маркетплейсами, торговыми сетями, маркировка товаров в системе «Честный ЗНАК».