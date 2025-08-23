Для покупателей, которые не забирают заказы с маркетплейсов, могут установить специальный отметки

Если пользователь систематически не выкупает заказы, то в его профиле может появиться специальная отметка. Селлеры несут множество расходов из-за отказа покупателей забрать товары.

Министр экономического развития Максим Решетников предложил помечать аккаунты пользователей, которые систематически не выкупают заказы на маркетплейсах.

«Потребители ведут себя недобросовестно — массово заказывают товары на разные точки выдачи, а затем отказываются от покупки. Это создает трудности в разграничении действий обычных покупателей и случаев недобросовестной конкуренции», — заявил Максим Решетников.

Также он добавил, что для помощи селлерам важно, чтобы предприниматели четко сформулировали проблему и предложили возможные решения. Власти обсудят идеи с представителями маркетплейсов до конца 2025 года.

Массовые заказы с последующим отказом их выкупать приводят к порче товаров и увеличивают логистические расходы продавцов.

