Налоговая может не зачесть платежи по патенту, если нет данных о работнике от МВД
Налоговая может отказать работодателю в уменьшении НДФЛ на сумму уплаченных иностранным работником фиксированных авансовых платежей, пишет ФНС в письме от 05.08.2025 № БС-4-11/7282@.
Общую сумму НДФЛ с доходов мигранта, работающего по патенту, работодатель может уменьшить на сумму фиксированных авансовых платежей, уплаченных сотрудником за период действия патента.
Для уменьшения суммы НДФЛ только у одного работодателя по выбору работника компания получает в налоговой уведомление о подтверждении права на уменьшение.
Чтобы получить такое уведомление, работодатель подает заявление по форме, утвержденной приказом ФНС от 13.11.2015 № ММВ-7-11/512@.
Но налоговики могут не выдать уведомление в таких случаях:
если в налоговой нет информации от МВД о заключении работодателем с иностранным работником трудового договора или ГПД и выдаче иностранному работнику патента;
если в информационных системах налоговой нет сведений о работодателе, представляющем заявление.
То есть правомерен отказ выдать уведомление иностранной организации, которая стоит на учете как агент по НДФЛ, из-за отсутствия информации от МВД о договоре с работником, утонили в ФНС.
