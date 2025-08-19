Налоговая может не зачесть платежи по патенту, если нет данных о работнике от МВД

Для уменьшения НДФЛ на сумму фиксированных авансовых платежей по патенту нужно уведомление от налоговой. Если у налоговиков нет сведений от МВД – уведомление не дадут.

Налоговая может отказать работодателю в уменьшении НДФЛ на сумму уплаченных иностранным работником фиксированных авансовых платежей, пишет ФНС в письме от 05.08.2025 № БС-4-11/7282@.

Общую сумму НДФЛ с доходов мигранта, работающего по патенту, работодатель может уменьшить на сумму фиксированных авансовых платежей, уплаченных сотрудником за период действия патента.

Для уменьшения суммы НДФЛ только у одного работодателя по выбору работника компания получает в налоговой уведомление о подтверждении права на уменьшение.

Чтобы получить такое уведомление, работодатель подает заявление по форме, утвержденной приказом ФНС от 13.11.2015 № ММВ-7-11/512@.

Но налоговики могут не выдать уведомление в таких случаях: если в налоговой нет информации от МВД о заключении работодателем с иностранным работником трудового договора или ГПД и выдаче иностранному работнику патента;

если в информационных системах налоговой нет сведений о работодателе, представляющем заявление.

То есть правомерен отказ выдать уведомление иностранной организации, которая стоит на учете как агент по НДФЛ, из-за отсутствия информации от МВД о договоре с работником, утонили в ФНС.