🤰 Работница на срочном трудовом договоре имеет право на декретный отпуск и пособие

Срочный договор, который истекает во время отпуска по беременности и родам, нужно продлить.

Беременные сотрудницы по срочному трудовому договору могут уйти в отпуск по БиР и оформить пособие, отметил Минтруд.

Если срок договора истекает во время отпуска по беременности и родам, работодатель обязан продлить его:

до конца беременности – по справке о беременности;

до конца отпуска по БиР — по письменному заявлению женщины.

Если договор заключили на время отсутствия другого сотрудника, и срок его истекает, работодатель должен предложить другую подходящую работу. Можно даже в другой местности, если это предусмотрено договором.

Пособие составит 100% среднемесячной зарплаты работницы за два календарных года до наступления отпуска по БиР.

Максимальная сумма пособия в 2025 году:

794 355,80 руб. — при нормальных родах за 140 календарных дней (70 до родов + 70 после);

885 139,32 руб. — при осложненных родах за 156 календарных дней (70 до родов + 86 после);

1 100 750,18 руб. — при многоплодной беременности за 194 календарных дня (84 до родов + 110 после).

Если отпуск начинается в 2025 году, для расчета пособия берут доход за 2023 и 2024 годы.