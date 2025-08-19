СФР раскрыл механизм, как компенсирует оплату дополнительных выходных для сотрудников с детьми-инвалидами

Родители детей-инвалидов имеют право на 4 оплачиваемых выходных дня в месяц. Такие расходы возмещает Соцфонд.

Работодатель предоставляет работникам, воспитывающим детей с инвалидностью, 4 дополнительных выходных в месяц для ухода за ними. Такие выходные оплачиваются в размере среднего заработка сотрудника, а СФР затем компенсирует расходы работодателя.

В Соцфонд нужно направить такие документы:

заявление о возмещении расходов по утвержденной форме — приказ от 16.01.2024 № 28;

заверенную копию приказа о предоставлении работнику дополнительных выходных.

Решение о компенсации СФР примет в течение 10 рабочих дней с момента получения документов. Деньги перечислят в течение 2 рабочих дней после принятия решения на расчетный счет страхователя.

Но Соцфонд может отказать в возмещении в таких случаях: