Небольшие банки предлагают доходность по вкладам выше, чем топ-10

Банки из топ-20 предлагают вкладчикам доходность на уровне 11,87-15,96% годовых, а кредитные организации из топ-10 — от 8,5% до 15,86%.

У банков из первой десятки средние ставки по вкладам на 0,07-3,37 процентного пункта ниже, чем в кредитных организациях, которые входят в топ-20.

Чем длиннее срок действия депозитов, тем сокращается разрыв между доходностью, которую предлагают известные банки и менее крупные. Об этом говорит анализ финансового маркетплейса «Финуслуги», пресс-релиз есть у «Клерка».

На горизонте трех лет топ-10 банков предлагают вкладчикам среднюю доходность от 8,5% до 15,86%. Тогда как кредитные организации из второй десятки — от 11,87% до 15,96%.

Больше всего можно заработать на трехмесячных вкладах: средняя ставка по ним в топ-10 банков — 15,86%, а в топ-20 — 15,96%.

По трехлетним вкладам ставки у банков второй десятки на 3,37 п.п. больше, а по двухлетним — на 1,63 п.п.

Банки из топ-20 предлагают доходность по трехмесячным вкладам на уровне 15,91%, по вкладам на шесть месяцев — 14,96%, а по годовым — 13,98%.