📄 Для регистрации людей в системе индивидуального учета будут новые формы

СФР разработал новые формы документов и форматы сведений для регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета.

Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов НПА.

Обновят такие формы:

анкета зарегистрированного лица (форма АДВ-1);

заявление об изменении анкетных данных зарегистрированного лица, содержащихся в индивидуальном лицевом счете (форма АДВ-2);

заявление о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (форма АДВ-3);

решение об отказе в регистрации зарегистрированного лица (форма АДИ-8);

сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования (форма СЗВ-К).

Также обновлены порядок заполнения этих форм и электронные форматы для представления указанных сведений.

Новые формы и форматы вводятся в связи с переходом на Единую централизованную цифровую платформу (ГИС ЕЦП) в социальной сфере. Прием и проведение форматно-логического контроля сведений для регистрации граждан в системе индивидуального учета переводят из действующей АИС ПФР-2 в ГИС ЕЦП.

Действующие формы и форматы, утвержденные приказом СФР от 30.10.2023 № 2153, утратят силу.

