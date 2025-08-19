Размер доплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего определяет соглашение, а не решение руководства
Не оплачивать часть срока, когда работник исполняет обязанности другого сотрудника, незаконно. Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекции.рф.
«Работодатель обязан оплачивать весь период выполнения работником дополнительной работы в виде исполнения обязанностей временно отсутствующего коллеги в размере, который определяется по соглашению между работником и работодателем. В одностороннем порядке устанавливать размер доплаты за выполнение дополнительной работы работодатель не вправе», — указало ведомство.
Согласно ч. 1 ст. 60.2 ТК, выполнение дополнительной работы можно поручить сотруднику с письменного согласия и за дополнительную оплату (ст. 151 ТК).
Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной работы (ст. 60.2 ТК).
