Размер доплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего определяет соглашение, а не решение руководства

Работодатель не может в одностороннем порядке устанавливать размер доплаты за исполнение обязанностей другого работника.

Не оплачивать часть срока, когда работник исполняет обязанности другого сотрудника, незаконно. Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекции.рф.

«Работодатель обязан оплачивать весь период выполнения работником дополнительной работы в виде исполнения обязанностей временно отсутствующего коллеги в размере, который определяется по соглашению между работником и работодателем. В одностороннем порядке устанавливать размер доплаты за выполнение дополнительной работы работодатель не вправе», — указало ведомство.

Согласно ч. 1 ст. 60.2 ТК, выполнение дополнительной работы можно поручить сотруднику с письменного согласия и за дополнительную оплату (ст. 151 ТК).

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной работы (ст. 60.2 ТК).

