Трудовые отношения

Эксперт по трудовым отношениям объяснит, что изменится с 1 сентября 2025 года для бухгалтера и кадровика

СФР опять меняет форму отчета ЕФС-1, в Трудовой кодекс внесены изменения, а также меняется порядок расчета среднего заработка и расчетов с персоналом.

В кадровом учете и в расчетах с персоналом по оплате труда масса изменений. Разберитесь в них вместе с экспертом, чтобы не тратить время на самостоятельное, не допустить ошибок и не получить штрафы.

На бесплатном вебинаре «Все изменения для бухгалтера и кадровика с 1 сентября 2025 года» подробно расскажем о последних изменениях, а также как это влияет на работу бухгалтера и кадровика и когда надо перестроиться на новый порядок работы. Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!

На вебинаре разберем:

  1. Расчет среднего заработка с 1 сентября 2025 года;

  2. Новый порядок командировок;

  3. Полная материальная ответственность;

  4. Изменения в ТК РФ: отпуск без сохранения зарплаты, отпуск при усыновлении ребенка;

  5. Несовершеннолетние работники: правила работы с 1 сентября 2025 года;

  6. Порядок предоставления отгулов;

  7. Размеры вахтовых и ночных надбавок;

  8. Новые правила премирования и депремирования с 1 сентября 2025 года;

  9. Изменения для некоторых категорий работников (медицинские и педагогические работники, переезд работников, вредники и опасники);

  10. Обновление ЕФС-1: форма, новые коды для заполнения подраздела 1.1.

Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

