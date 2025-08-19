Эксперт по трудовым отношениям объяснит, что изменится с 1 сентября 2025 года для бухгалтера и кадровика
В кадровом учете и в расчетах с персоналом по оплате труда масса изменений. Разберитесь в них вместе с экспертом, чтобы не тратить время на самостоятельное, не допустить ошибок и не получить штрафы.
На бесплатном вебинаре «Все изменения для бухгалтера и кадровика с 1 сентября 2025 года» подробно расскажем о последних изменениях, а также как это влияет на работу бухгалтера и кадровика и когда надо перестроиться на новый порядок работы.
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
Расчет среднего заработка с 1 сентября 2025 года;
Новый порядок командировок;
Полная материальная ответственность;
Изменения в ТК РФ: отпуск без сохранения зарплаты, отпуск при усыновлении ребенка;
Несовершеннолетние работники: правила работы с 1 сентября 2025 года;
Порядок предоставления отгулов;
Размеры вахтовых и ночных надбавок;
Новые правила премирования и депремирования с 1 сентября 2025 года;
Изменения для некоторых категорий работников (медицинские и педагогические работники, переезд работников, вредники и опасники);
Обновление ЕФС-1: форма, новые коды для заполнения подраздела 1.1.
Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!
