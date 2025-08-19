Налоговики привели правила расчета авансовых платежей по налогу на прибыль + примеры
Авансовые платежи по налогу на прибыль организаций – это обязательные платежи в счет предстоящей уплаты налога по итогам налогового периода.
Плательщики налога – российские организации и иностранные, ведущие деятельность в России через постоянные представительства.
УФНС напомнило, что компании могут применять один из порядков уплаты:
ежеквартальные авансовые платежи – рассчитывают исходя из прибыли за отчетный период (I квартал, полугодие, 9 месяцев);
ежемесячные авансовые платежи в течение квартала – рассчитываются исходя из фактической прибыли за месяц.
Аванс считают по формуле:
Авансовый платеж = (Прибыль за отчетный период) х Ставка налога – Ранее уплаченные авансы
Основная налоговая ставка составляет 25%. 8% поступает в федеральный бюджет, а 17% — в региональный.
Есть 4 механизма исчисления авансов по прибыли.
1. Если компания выбрала порядок расчета авансовых платежей ежемесячно исходя из фактической прибыли, это отражают в учетной политике и подают уведомление в налоговую не позднее 31 декабря года, предшествующего налоговому периоду.
Срок отправки декларации – до 25 числа следующего месяца.
Срок уплаты налога – до 28 числа следующего месяца.
Пример расчета авансовых платежей ежемесячно исходя из фактической прибыли:
Период
Прибыль
Авансовые платежи
Январь-июль
500 000 руб
500 000 х 25% = 125 000 руб.
Январь-август
700 000 руб.
700 000 х 25% - 125 000 = 50 000 руб. (к доплате)
Январь-сентябрь
400 000 руб.
400 000 х 25% - 175 000 = - 75 000 руб. (к уменьшению)
Как заполнить декларацию:
Январь-июль
Январь-август
Январь-сентябрь
Раздел 1.1
строка 040 – 40 000
строка 070 – 85 000
строка 040 – 16 000
строка 070 – 34 000
строка 050 – 24 000
строка 080 – 51 000
Лист 02
строка 180 – 125 000
строка 190 – 40 000
строка 200 – 85 000
строка 180 – 175 000
строка 190 – 56 000
строка 200 – 119 000
строка 210 – 125 000
строка 220 – 40 000
строка 230 – 85 000
строка 270 – 16 000
строка 271 – 34 000
строка 180 – 100 000
строка 190 – 32 000
строка 200 – 68 000
строка 210 – 175 000
строка 220 – 56 000
строка 230 – 119 000
строка 280 – 24 000
строка 281 – 51 000
2. Компании, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализации, определяемые в соответствии со ст. 249 НК, превысили в среднем 15 млн руб. за каждый квартал, могут платить авансы ежемесячно по итогам отчетного периода (I квартал, полугодие, 9 месяцев).
Декларации отправляют не позже 28 числа каждого месяца отчетного периода.
Авансовые платежи перечисляют в течение 25 календарных дней со дня окончания отчетного периода.
Пример расчета:
На основании декларации за 1 полугодие авансовые платежи на 3 квартал рассчитаны в размере 450 000 руб. в месяц. Прибыль за 9 месяцев – 600 000 руб.
Поскольку авансовые платежи за 9 месяцев начислены в размере 450 000 руб. в месяц (1 350 000 руб. за квартал), налог к уплате в 9 месяцев не возникает, и к уменьшению 1 200 000 руб.
авансовые платежи за октябрь = 600 000 х 25% / 3 = 50 000 руб.;
ноябрь = 600 000 х 25% / 3 = 50 000 руб.;
декабрь = 600 000 х 25% / 3 = 50 000 руб.;
январь = 600 000 х 25% / 3 = 50 000 руб.;
февраль = 600 000 х 25% / 3 = 50 000 руб.;
март = 600 000 х 25% / 3 = 50 000 руб.
Как заполнить декларацию:
Раздел 1.1
Раздел 1.2
Лист 02
Строка 050 – 384 000
Строка 080 – 816 000
Строка 120 – 16 000
Строка 130 – 16 000
Строка 140 – 16 000
Строка 220 – 34 000
Строка 230 – 34 000
Строка 240 – 34 000
строка 180 – 150 000
строка 190 – 48 000
строка 200 – 102 000
строка 210 – 1 350 000
строка 220 – 432 000
строка 230 – 918 000
строка 280 – 384 000
строка 281 – 816 000
строка 290 – 150 000
строка 300 – 48 000
строка 310 – 102 000
строка 320 – 150 000
строка 330 – 48 000
строка 340 – 102 000
3. Ежеквартально (без помесячных авансов) могут платить авансы по налогу на прибыль бюджетные и автономные учреждения, организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализации не превысили в среднем 15 млн руб. за каждый квартал (п. 3 ст. 286 НК).
Декларации подают не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Налог платят не позже 25 календарных дней со дня окончания отчетного периода.
Пример расчета:
Отчетный период
Прибыль
Сумма авансовых платежей
1 квартал
500 000 руб.
500 000 х 25% = 125 000 руб.
Полугодие
700 000 руб.
700 000 х 25% - 125 000 = 50 000 руб.
9 месяцев
400 000 руб.
400 000 х 25% - 175 000 = -75 000 руб. (к уменьшению)
Как заполнить декларацию:
1 квартал
1 полугодие
9 месяцев
Раздел 1.1
строка 040 – 40 000
строка 070 – 85 000
строка 040 – 16 000
строка 070 – 34 000
строка 050 – 24 000
строка 080 – 51 000
Лист 02
строка 180 – 125 000
строка 190 – 40 000
строка 200 – 85 000
строка 180 – 175 000
строка 190 – 56 000
строка 200 – 119 000
строка 210 – 125 000
строка 220 – 40 000
строка 230 – 85 000
строка 270 – 16 000
строка 271 – 34 000
строка 180 – 100 000
строка 190 – 32 000
строка 200 – 68 000
строка 210 – 175 000
строка 220 – 56 000
строка 230 – 119 000
строка 280 – 24 000
строка 281 – 51 000
Бюджетные театры, музеи, библиотеки, концертные организации авансовые платежи не рассчитывают, не платят и не сдают декларации.
