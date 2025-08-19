Налоговики привели правила расчета авансовых платежей по налогу на прибыль + примеры

Платить авансы можно ежемесячно или ежеквартально. Некоторые организации освобождены от уплаты авансовых платежей.

Авансовые платежи по налогу на прибыль организаций – это обязательные платежи в счет предстоящей уплаты налога по итогам налогового периода.

Плательщики налога – российские организации и иностранные, ведущие деятельность в России через постоянные представительства.

УФНС напомнило, что компании могут применять один из порядков уплаты:

ежеквартальные авансовые платежи – рассчитывают исходя из прибыли за отчетный период (I квартал, полугодие, 9 месяцев);

ежемесячные авансовые платежи в течение квартала – рассчитываются исходя из фактической прибыли за месяц.

Аванс считают по формуле: Авансовый платеж = (Прибыль за отчетный период) х Ставка налога – Ранее уплаченные авансы

Основная налоговая ставка составляет 25%. 8% поступает в федеральный бюджет, а 17% — в региональный.

Есть 4 механизма исчисления авансов по прибыли.

1. Если компания выбрала порядок расчета авансовых платежей ежемесячно исходя из фактической прибыли, это отражают в учетной политике и подают уведомление в налоговую не позднее 31 декабря года, предшествующего налоговому периоду.

Срок отправки декларации – до 25 числа следующего месяца. Срок уплаты налога – до 28 числа следующего месяца.

Пример расчета авансовых платежей ежемесячно исходя из фактической прибыли:

Период Прибыль Авансовые платежи Январь-июль 500 000 руб 500 000 х 25% = 125 000 руб. Январь-август 700 000 руб. 700 000 х 25% - 125 000 = 50 000 руб. (к доплате) Январь-сентябрь 400 000 руб. 400 000 х 25% - 175 000 = - 75 000 руб. (к уменьшению)

Как заполнить декларацию:

Январь-июль Январь-август Январь-сентябрь Раздел 1.1 строка 040 – 40 000 строка 070 – 85 000 строка 040 – 16 000 строка 070 – 34 000 строка 050 – 24 000 строка 080 – 51 000 Лист 02 строка 180 – 125 000 строка 190 – 40 000 строка 200 – 85 000 строка 180 – 175 000 строка 190 – 56 000 строка 200 – 119 000 строка 210 – 125 000 строка 220 – 40 000 строка 230 – 85 000 строка 270 – 16 000 строка 271 – 34 000 строка 180 – 100 000 строка 190 – 32 000 строка 200 – 68 000 строка 210 – 175 000 строка 220 – 56 000 строка 230 – 119 000 строка 280 – 24 000 строка 281 – 51 000

2. Компании, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализации, определяемые в соответствии со ст. 249 НК, превысили в среднем 15 млн руб. за каждый квартал, могут платить авансы ежемесячно по итогам отчетного периода (I квартал, полугодие, 9 месяцев).

Декларации отправляют не позже 28 числа каждого месяца отчетного периода.

Авансовые платежи перечисляют в течение 25 календарных дней со дня окончания отчетного периода.

Пример расчета:

На основании декларации за 1 полугодие авансовые платежи на 3 квартал рассчитаны в размере 450 000 руб. в месяц. Прибыль за 9 месяцев – 600 000 руб.

Поскольку авансовые платежи за 9 месяцев начислены в размере 450 000 руб. в месяц (1 350 000 руб. за квартал), налог к уплате в 9 месяцев не возникает, и к уменьшению 1 200 000 руб.

авансовые платежи за октябрь = 600 000 х 25% / 3 = 50 000 руб.;

ноябрь = 600 000 х 25% / 3 = 50 000 руб.;

декабрь = 600 000 х 25% / 3 = 50 000 руб.;

январь = 600 000 х 25% / 3 = 50 000 руб.;

февраль = 600 000 х 25% / 3 = 50 000 руб.;

март = 600 000 х 25% / 3 = 50 000 руб.

Как заполнить декларацию:

Раздел 1.1 Раздел 1.2 Лист 02 Строка 050 – 384 000 Строка 080 – 816 000 Строка 120 – 16 000 Строка 130 – 16 000 Строка 140 – 16 000 Строка 220 – 34 000 Строка 230 – 34 000 Строка 240 – 34 000 строка 180 – 150 000 строка 190 – 48 000 строка 200 – 102 000 строка 210 – 1 350 000 строка 220 – 432 000 строка 230 – 918 000 строка 280 – 384 000 строка 281 – 816 000 строка 290 – 150 000 строка 300 – 48 000 строка 310 – 102 000 строка 320 – 150 000 строка 330 – 48 000 строка 340 – 102 000

3. Ежеквартально (без помесячных авансов) могут платить авансы по налогу на прибыль бюджетные и автономные учреждения, организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализации не превысили в среднем 15 млн руб. за каждый квартал (п. 3 ст. 286 НК).

Декларации подают не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Налог платят не позже 25 календарных дней со дня окончания отчетного периода.

Пример расчета:

Отчетный период Прибыль Сумма авансовых платежей 1 квартал 500 000 руб. 500 000 х 25% = 125 000 руб. Полугодие 700 000 руб. 700 000 х 25% - 125 000 = 50 000 руб. 9 месяцев 400 000 руб. 400 000 х 25% - 175 000 = -75 000 руб. (к уменьшению)

Как заполнить декларацию:

1 квартал 1 полугодие 9 месяцев Раздел 1.1 строка 040 – 40 000 строка 070 – 85 000 строка 040 – 16 000 строка 070 – 34 000 строка 050 – 24 000 строка 080 – 51 000 Лист 02 строка 180 – 125 000 строка 190 – 40 000 строка 200 – 85 000 строка 180 – 175 000 строка 190 – 56 000 строка 200 – 119 000 строка 210 – 125 000 строка 220 – 40 000 строка 230 – 85 000 строка 270 – 16 000 строка 271 – 34 000 строка 180 – 100 000 строка 190 – 32 000 строка 200 – 68 000 строка 210 – 175 000 строка 220 – 56 000 строка 230 – 119 000 строка 280 – 24 000 строка 281 – 51 000

Бюджетные театры, музеи, библиотеки, концертные организации авансовые платежи не рассчитывают, не платят и не сдают декларации.

