🤒 Закон не предусматривает случаев выборочной потери трудоспособности

Пособие по больничному не дадут, если в это время работать, в том числе по совместительству и дистанционно.

СФР ответил на вопрос о возможности дистанционной работы во время больничного.

Если застрахованный работает у страхователя на основной работе и по внутреннему совместительству (дистанционно), в случае болезни ему устанавливают потерю трудоспособности в целом, а не по конкретной работе.

Закон не предусматривает выборочную потерю трудоспособности, пишет Соцфонд в письме от 04.08.2025 № 14-20/39991.

Если застрахованный во время больничного по основной должности работает дистанционно по совместительству, оснований для выплаты пособия нет.

Работник не может выборочно получить временное освобождение от работы, подчеркнул фонд.