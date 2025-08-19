Кабмин направит больше 200 млн рублей на поддержку жителей Белгородской и Курской областей

На помощь пострадавшим жителям выделят больше 200 млн рублей, а также дополнительно представители ЖКХ из Курской области получат 150,5 млн.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал два распоряжения правительства. Первое — от 16 августа 2025 г. № 2226-р — о выделении более 200 млн рублей на помощь пострадавшим жителям и организациям Белгородской и Курской областей.

«Из общей суммы более 60 млн рублей предназначены для выплат жителям Белгородской области, полностью утратившим имущество первой необходимости. Размер выплат составит более 156 тыс. рублей на человека», — сказано на сайте правительства.

Второе распоряжение правительства от 18 августа 2025 г. № 2238-р позволит направить 150,5 млн рублей на поддержку не менее 25 организаций, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги в Курской области.

Ожидается, что выделенные деньги обеспечат финансовую устойчивость региональных организаций ЖКХ и позволят им продолжить предоставлять услуги.