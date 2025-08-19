Слуцкий хочет освободить от НДФЛ россиян с доходом меньше 30 тысяч рублей

Чтобы поддержать россиян, которые мало зарабатывают, депутат предложил освободить их от уплаты НДФЛ.

Депутат Леонид Слуцкий предложил премьер-министру Михаилу Мишустину освободить от уплаты НДФЛ сотрудников, которые зарабатывают меньше 30 тыс. рублей в месяц.

«Это только кажется, что 13% с 30 тысяч — мелочь. На деле эта "мелочь" сохранит деньги для простых людей, приведет к небольшому, но росту семейного бюджета», — заявил Слуцкий.

Он добавил, что поддержка наиболее уязвимых слоев населения крайне важна в условиях экономической нестабильности и роста цен на основные товары и услуги.

По данным депутата, сейчас около трети россиян живут на доходы меньше 30 тыс. рублей, а минимальный набор товаров и услуг стоит порядка 20 тыс.