При продаже подакцизных товаров срок эксплуатации фискального накопителя будет меньше

Срок действия фискального накопителя бывает 15 или 36 месяцев, но по факту он будет короче – 410 дней.

Фискальный накопитель (ФН) — это устройство памяти, которое устанавливается в онлайн-кассу и предназначено для шифрования и хранения сведений о совершенных кассовых операциях, формирования отчетов, защиты данных и передачи сведений в налоговую.

ФН классифицируют по сроку действия, по истечении которого устройства блокируются и их нужно менять. Бывают накопители действием в:

15 месяцев;

36 месяцев.

Но фактический срок эксплуатации фискального накопителя при реализации подакцизных товаров будет короче, предупреждает ФНС по новым регионам.

В этом случае реальный срок службы ФН ограничен 410 днями (13 месяцев). Об этом говорится в письме ФНС от 12.02.2018 N ЕД-4-20/2586.

Ограничение в 410 дней установится автоматически. Для этого при подаче заявления о регистрации ККТ там ставят отметку о намерении торговать подакцизными товарами. Номинальный срок эксплуатации накопителя значения не имеет.

Если ФН уже используется и нужно перерегистрировать онлайн-кассу для работы с подакцизными товарами, проверяют фактический период его эксплуатации в ЛК налогоплательщика. Что делать дальше: