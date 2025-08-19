При продаже подакцизных товаров срок эксплуатации фискального накопителя будет меньше
Фискальный накопитель (ФН) — это устройство памяти, которое устанавливается в онлайн-кассу и предназначено для шифрования и хранения сведений о совершенных кассовых операциях, формирования отчетов, защиты данных и передачи сведений в налоговую.
ФН классифицируют по сроку действия, по истечении которого устройства блокируются и их нужно менять. Бывают накопители действием в:
15 месяцев;
36 месяцев.
Но фактический срок эксплуатации фискального накопителя при реализации подакцизных товаров будет короче, предупреждает ФНС по новым регионам.
В этом случае реальный срок службы ФН ограничен 410 днями (13 месяцев). Об этом говорится в письме ФНС от 12.02.2018 N ЕД-4-20/2586.
Ограничение в 410 дней установится автоматически. Для этого при подаче заявления о регистрации ККТ там ставят отметку о намерении торговать подакцизными товарами. Номинальный срок эксплуатации накопителя значения не имеет.
Если ФН уже используется и нужно перерегистрировать онлайн-кассу для работы с подакцизными товарами, проверяют фактический период его эксплуатации в ЛК налогоплательщика. Что делать дальше:
Ситуация
Решение
Если срок 410 дней и более
Нужно перерегистрировать ККТ и заменить ФН
Срок эксплуатации меньше 410 дней
ФН можно не менять. Но по истечении 410 дней устройство будет заблокировано и понадобится перерегистрация ККТ в связи с заменой накопителя.
