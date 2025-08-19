Многодетный родитель в разводе не теряет этот статус для работы
Нельзя уволить многодетного родителя, если он остается единственным кормильцем. Даже если он разведен.
Роструд объяснил правила увольнения по сокращению многодетного родителя в разводе.
«Нельзя уволить многодетного родителя, имеющего трех и более детей в возрасте до четырнадцати лет, один из которых не достиг трех лет, если он является их кормильцем, при условии, что его супруга не работает. Развод не является основанием для лишения статуса многодетного родителя», — указало ведомство.
Расторжение трудового договора с единственным кормильцем в семье, если другой родитель не состоит в трудовых отношениях, по инициативе работодателя не допускается: ч. 4 ст. 261 ТК.
