📉 Инфляция в июле 2025 продолжила снижаться

Инфляция в июле была меньше, чем в июне. Но рост цен был высоким из-за индексации коммунальных тарифов.

Центробанк сообщил о динамике потребительских цен.

«В июле месячный прирост цен с исключением сезонности составил 8,5% (с.к.г.). Причина увеличения месячного темпа роста цен – индексация коммунальных тарифов. Текущий прирост цен без учета коммунальных услуг, напротив, замедлился до 2,3%, в основном за счет волатильных компонентов (овощи и фрукты, пассажирский транспорт)», — говорится в комментарии регулятора.

В последние 12 месяцев цены в России выросли на 8,8%. Еще в июне показатель составлял 9,4%.

Различия в динамике цен по разным группам товаров и услуг уменьшились, но они все еще больше, чем в период низкой инфляции 2017-2019 годов.

Годовая инфляция в июле пока еще значительно превышает целевой показатель, уточнил ЦБ.

Банк России проводит денежно-кредитную политику, направленную на возвращение годовой инфляции к 4% в 2026 году и ее сохранение вблизи этого уровня в дальнейшем.