📉 Инфляция в июле 2025 продолжила снижаться
Центробанк сообщил о динамике потребительских цен.
«В июле месячный прирост цен с исключением сезонности составил 8,5% (с.к.г.). Причина увеличения месячного темпа роста цен – индексация коммунальных тарифов. Текущий прирост цен без учета коммунальных услуг, напротив, замедлился до 2,3%, в основном за счет волатильных компонентов (овощи и фрукты, пассажирский транспорт)», — говорится в комментарии регулятора.
В последние 12 месяцев цены в России выросли на 8,8%. Еще в июне показатель составлял 9,4%.
Различия в динамике цен по разным группам товаров и услуг уменьшились, но они все еще больше, чем в период низкой инфляции 2017-2019 годов.
Годовая инфляция в июле пока еще значительно превышает целевой показатель, уточнил ЦБ.
Банк России проводит денежно-кредитную политику, направленную на возвращение годовой инфляции к 4% в 2026 году и ее сохранение вблизи этого уровня в дальнейшем.
