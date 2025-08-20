❗ На Госуслугах появилась возможность заключить договор аренды жилья

Чтобы было безопаснее снять или сдать квартиру, Минцифры предлагает заключать договор найма жилья с помощью Госуслуг.

На портале Госуслуг теперь можно подписать договор аренды жилья. Сервис Циан стал первым, кто интегрировал новую технологию в свои системы. Минцифры ожидает, что в будущем другие участники рынка предоставят пользователям такую возможность.

Сервис от Госуслуг позволяет оформить договор без личной встречи, что удобно, если стороны находятся в разных города. Авторизация позволит понять, что в сделке участвуют реальные люди с верифицированными документами. Через Госуслуги невозможно сдать чужую квартиру: перед заключением договора проверят право собственности.

Кроме того, большая часть договора заполняется автоматически — на основании подгруженных из профиля данных. Это позволит избежать ошибок и сэкономит время.

«Сразу после заключения договора при желании можно онлайн оформить временную регистрацию для нанимателя», — сказано на сайте Минцифры.

Услугу окажут следующим образом:

1 Собственник или риелтор публикует объявление на Циане, ставит отметку, что готов заключит договор онлайн 2 В личном кабинете будет ссылка на сервис Госуслуг, документ по этой ссылке заполняет собственник и указывает дополнительные условия. Например, запрет на курение или проживание с животными. После чего будет сформирован QR-код. 3 Наниматель должен отсканировать QR-код, пройти авторизацию на Госуслугах, проверить договор и, если согласен с условиями, направить документ на подпись в приложении «Госключ». 4 В течение 24 часов собственник должен подписать договор.

Если указано, что нанимателю предоставят временную регистрацию, то система автоматически сформирует черновик заявления в МВД. Документ также можно отправить в ведомство через Госуслуги, причем без личного визита.