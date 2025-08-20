Банки смогут выдавать кредиты компаниям в банкротном состоянии

Из-за того, что у должников нет доступа к оборотным средствам для продолжения деятельности, все реабилитационные процедуры оказываются неэффективными. Чтобы это исправить, власти разрешат привлекать кредитные деньги. В основном это распространится на угольные и транспортные компании, а также на застройщиков.

Вице-премьер Александр Новак поручил Минфину и ФНС создать механизм, который позволит бизнесу в статусе реабилитационной процедуры банкротства привлекать кредитные деньги.

Сейчас у организаций в банкротном состоянии нет шансов получить одобрение займов, поскольку у банков нет гарантии возврата средств. Это собираются пересмотреть из-за рисков банкротства в угольной отрасли, среди девелоперов и транспортных компаний, пишут «Известия».

«В правительстве формируют новый механизм, когда компании-должники смогут получать стабилизационные кредиты под неотложные нужды», — сказал член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев.

Предполагается, что заемные средства будут поступать на спецсчета, чтобы у банков были гарантии, или деньги в кредит разрешат получать только на проекты высокой социальной значимости. Например, когда градообразующее предприятие столкнулось с финансовыми трудностями.

«В данном случае речь будет фактически идти о смягчении бюджетных ограничений для двух секторов — топливно-энергетического и строительного. Банки могут увеличивать кредитование либо при снижении ключевой ставки, либо при снижении ограничений на кредитование», — объяснил член правления Фонда содействия инициативам регионов Дмитрий Прокофьев.

В 2025 году обострился кризис угольных компаний: из-за геополитических трудностей действует полный запрет на экспорт угля их РФ в Европу. Кроме того, вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что 20% застройщиков находятся в зоне риска банкротства, поскольку рыночная ипотека в России практически перестала существовать.