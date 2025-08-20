О переезде ИП в налоговую сообщит МВД

Если индивидуальный предприниматель поменял место жительства, получать документы о новом адресе для налоговой не нужно.

При переезде ИП меняется его адрес, но дополнительно сообщать об этом в налоговую и получать документы с новым адресом не нужно.

«В случае изменения сведений о месте жительства индивидуального предпринимателя внесение таких сведений в ЕГРИП осуществляется на основании информации, полученной от МВД», — пояснили налоговики в чате ФНС.

Получать в регистрирующем налоговом органе какие-либо документы в этом случае не нужно.

