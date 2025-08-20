Российская компания, владеющая сайтом в другой стране, должна соблюдать закон РФ о персданных в одном случае

Если компания обрабатывает персональные данные граждан РФ – нужно отчитываться в Роскомнадзор.

Российская компания, которая владеет сайтом в Казахстане, должна выполнять требования российского закона о персональных данных, если она обрабатывает персональные данные граждан РФ на основании их согласия или договора с ними.

Такой ответ на вопрос бизнеса дала начальник отдела организации контрольно-надзорной деятельности Роскомнадзора Анна Кононенко в чате Корпорации МСП.

В других случаях требования закона о персданных не применяются, добавила эксперт.

То есть, если у российской фирмы есть сайт в Казахстане, но при этом оператор персданных на нем – казахская компания, отчитываться в РКН не нужно. Так как обработка данных идет по законодательству Казахстана.

Ранее РКН разъяснил, какие контактные данные нужно оставить в уведомлении об обработке персональных данных.

