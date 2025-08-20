В России предложили ввести налог на роботов

С инициативой выступил депутат Мособлдумы и экономист Анатолий Никитин. По его словам, такой механизм позволит компенсировать снижение страховых взносов, которое неминуемо возникает из-за сокращения числа работников при активном внедрении технологий.

Никитин отметил, что налог должен стать инструментом выравнивания нагрузки между компаниями, активно использующими роботизацию, и теми, кто продолжает нанимать людей и делает обязательные страховые отчисления.

При этом депутат подчеркнул, что внедрение роботов должно быть постепенным и сопровождаться переподготовкой кадров, чтобы избежать серьёзного социального ущерба.

💬 Инициатива вызвала дискуссию среди экспертов: одни считают её своевременной мерой поддержки бюджета, другие предупреждают, что налог на роботов может затормозить развитие инноваций и снизить конкурентоспособность российских компаний.