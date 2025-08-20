В России предложили ввести налог на роботов
С инициативой выступил депутат Мособлдумы и экономист Анатолий Никитин. По его словам, такой механизм позволит компенсировать снижение страховых взносов, которое неминуемо возникает из-за сокращения числа работников при активном внедрении технологий.
Никитин отметил, что налог должен стать инструментом выравнивания нагрузки между компаниями, активно использующими роботизацию, и теми, кто продолжает нанимать людей и делает обязательные страховые отчисления.
При этом депутат подчеркнул, что внедрение роботов должно быть постепенным и сопровождаться переподготовкой кадров, чтобы избежать серьёзного социального ущерба.
💬 Инициатива вызвала дискуссию среди экспертов: одни считают её своевременной мерой поддержки бюджета, другие предупреждают, что налог на роботов может затормозить развитие инноваций и снизить конкурентоспособность российских компаний.
мнение бухгалтера
Для бизнеса новость звучит тревожно. Если налог на роботов всё-таки введут, компаниям придётся учитывать новые обязательства в финансовых моделях. Для бухгалтеров это может означать:
появление отдельного объекта налогообложения, который нужно будет ставить на учёт;
новые формы отчётности или корректировки в существующих декларациях;
дополнительную нагрузку на расчёт себестоимости и налоговое планирование.
По сути, речь идёт о том, что государство попытается переложить часть выпадающих страховых поступлений на бизнес через новый сбор. А значит, бухгалтерия должна будет заранее готовиться к возможным изменениям — следить за законопроектами и оценивать, как «налог на роботов» повлияет на конечную стоимость продукции и налоговую нагрузку компании.
