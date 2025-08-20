ЦОК ОК МП 18.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше →

В России предложили ввести налог на роботов

В России обсуждают идею обложения налогом использования роботов и автоматизированных систем.

С инициативой выступил депутат Мособлдумы и экономист Анатолий Никитин. По его словам, такой механизм позволит компенсировать снижение страховых взносов, которое неминуемо возникает из-за сокращения числа работников при активном внедрении технологий.

Никитин отметил, что налог должен стать инструментом выравнивания нагрузки между компаниями, активно использующими роботизацию, и теми, кто продолжает нанимать людей и делает обязательные страховые отчисления.

При этом депутат подчеркнул, что внедрение роботов должно быть постепенным и сопровождаться переподготовкой кадров, чтобы избежать серьёзного социального ущерба.

💬 Инициатива вызвала дискуссию среди экспертов: одни считают её своевременной мерой поддержки бюджета, другие предупреждают, что налог на роботов может затормозить развитие инноваций и снизить конкурентоспособность российских компаний.

мнение бухгалтера

Для бизнеса новость звучит тревожно. Если налог на роботов всё-таки введут, компаниям придётся учитывать новые обязательства в финансовых моделях. Для бухгалтеров это может означать:

  • появление отдельного объекта налогообложения, который нужно будет ставить на учёт;

  • новые формы отчётности или корректировки в существующих декларациях;

  • дополнительную нагрузку на расчёт себестоимости и налоговое планирование.

По сути, речь идёт о том, что государство попытается переложить часть выпадающих страховых поступлений на бизнес через новый сбор. А значит, бухгалтерия должна будет заранее готовиться к возможным изменениям — следить за законопроектами и оценивать, как «налог на роботов» повлияет на конечную стоимость продукции и налоговую нагрузку компании.

Дата публикации: 20.08.2025, 10:35

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум