В доход на УСН идет вся сумма по цессии

Цессионарий на упрощенке учитывает в доходах всю сумму, положенную ему в рамках уступки права требования.

Минфин разъяснил, как цессионарий (новый кредитор) на УСН, учитывает в доходах средства, полученные в погашение приобретенного права требования

В письме от 24.07.2025 № 03-11-06/2/7 министерство напомнило, что в доходах на упрощенке учитывают доходы от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и внереализационные доходы.

Особенности определения налоговой базы при уступке (переуступке) права требования установлены ст. 279 НК.

Так, налогооблагаемый доход от реализации финансовых услуг определяется как стоимость имущества, причитающегося этому налогоплательщику при последующей уступке права требования или прекращении обязательства.

То есть при определении налоговой базы на УСН доходом цессионария будет вся сумма средств, поступивших в погашение приобретенного права требования.

Например, по договору займа — сам долг, пени и начисленные проценты.

