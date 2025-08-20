С 20 августа 2025 Росфинмониторинг будет получать сведения об операциях с драгметаллами дороже 1 млн рублей

Новый закон ужесточил контроль за оборотом драгоценных камней и металлов. Сейчас нелегальный оборот ювелирных изделий составляет около 50%.

Банки, которые проводят операции клиентов с драгоценными металлами и камнями дороже 1 млн рублей, должны отчитаться о сделках. 20 августа 2025 года вступил в силу федеральный закон от 21.04.2025 № 88-ФЗ, по которому организации начнут передавать такие сведения в Росфинмониторинг.

В отчет войдут сведения о каждом списании или зачислении более миллиона по счету компании или ИП, которые занимаются куплей-продажей драгметаллов или камней.

«Закон позволит сократить нелегальный оборот драгоценных металлов и камней. Операции с ними активно применяют в попытке легализовать преступные доходы в силу своего небольшого объема и высокой стоимости», — сказал зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров.

Также он добавил, что сейчас доля нелегального оборота ювелирных изделий составляет около 50%, а драгкамней — 20%.

В июне 2024 года объем незаконно ввезенных в РФ драгоценных камней в 82 раза превысил объем легальных вставок в ювелирные украшения.

Сейчас ювелирные салоны должны устанавливать личность покупателя, который собирается оплатить изделия на сумму больше 60 тыс. рублей, а при использовании персонифицированного электронного средства платежа — на сумму свыше 400 тысяч.