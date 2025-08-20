«Чиллим, котан»: так Сбер теперь сообщает, что пришла зарплата

Пользователи хотели, чтобы банковские уведомления приходили в неформальном стиле. Сбер отреагировал на этот запрос и создал три варианта обращения для 15 популярных операций.

Сбербанк обновил push-уведомления: теперь пользователи смогут настроить их под себя, выбрав оптимальный стиль обращения: стандартный, позитивный или от СберКота.

Банк провел исследование и выяснил, что каждый второй клиент хочет, чтобы банковские уведомления приходили ему в более неформальном, дружелюбном и позитивном стиле. Разработчики подготовили варианты для 15 самых популярных операций. Например, «Ух, ты» Зарплата. Чиллим, котан», «Перевели деньги со скоростью света», «Вам пришел перевод от бабушки».

«Мы решили подарить людям положительные эмоции и поднять настроение даже в таких рутинных вещах, как списание средств за покупку или перевод коллеге», — сказал директор департамента цифровых каналов B2C Сбербанка Алексей Круглов.

Выбрать стиль уведомлений можно в приложении Сбербанк Онлайн. Для этого перейдите в раздел «Уведомления», выберите «Уведомления об операциях» — «Стиль уведомлений».

Новые варианты push-уведомлений от Сбера

С момента запуска новой функции воспользовались уже 1 млн раз.

Как вам такое новшество? Делитесь ниже в комментариях.