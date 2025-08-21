🏡 ВС РФ: краткосрочная сдача жилья в аренду – это не гостиничные услуги

ВС признал деятельность по краткосрочной сдаче в аренду жилых домов не гостиничными услугами. Об этом указано в определении судебной коллегии по гражданским делам ВС от 17 июня 2025 по делу № 81-КГ25-2-К8.

«Поскольку по договору краткосрочного найма жилого помещения оно предоставляется для проживания в нем, предоставление его гражданам в пользование на срок не является оказанием гостиничных услуг и не противоречит законодательству», — говорится в документе.

Суд рассмотрел кассационную жалобу физлица, чью деятельность признали незаконной по иску прокуратуры. Утверждалось, что человек использует свой жилой дом в качестве гостиницы и нарушает права неопределенного круга лиц.

Суды трех инстанций согласились с прокуратурой, но ВС отменил их решения и направил дело на новое рассмотрение.

Верховный суд посчитал, что сдача жилых домов в аренду на посуточной или еженедельной основе допустима. Нормы ГК и ЖК предусматривают право собственника извлекать доход от найма принадлежащего ему жилья без ограничений по срокам, указал ВС.