📃 Бумажный протокол проверки знаний охраны труда можно исправлять

Если в протоколе неправильно написали должность сотрудника – можно внести исправление.

Роструд спросили – можно ли вносить изменения в бумажный протокол проверки знаний требований охраны труда. Например, если ошиблись в должности.

«Полагаем, что можно», — ответило ведомство.

Роструд сослался на п. 91 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных постановлением Правительства от 24.12.2021 № 2464. Так, результаты проверки знания оформляются протоколом. Его можно оформит на бумаге или в электронном виде.

В уже составленный документ можно внести изменения.