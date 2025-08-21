📄 Бизнес забросал ФНС вопросами об обязательном переходе на УПД с 2026 года: ответы налоговиков

На базе универсального передаточного документа (УПД) можно составить счет-фактуру, акт передачи, товарную накладную. Как вместе, так и в разные даты.

В том числе после нашей новости о переходе на использование УПД в чате ФНС активно задают вопросы по оформлению документов.

Например, как быть при операциях между комиссионером и комитентом, где накладные на передачу товара и реализация отличаются во времени — то есть счета-фактуры могут оформляться позже. Или наоборот – при закупке товаров через агента счет-фактуру выписывают отдельно от документа передачи.

«На базе УПД можно составить акт без сведений о счетах-фактурах. В такой конструкции сохраняется текущий процесс, когда счет-фактура и первичный документ оформляются раздельно в разные даты», — пояснили налоговики.

Формат УПД согласно приказу ФНС от 19.12.2023 № 970 позволяет сформировать:

счет-фактуру;

первичный документ (акт передачи, товарную накладную и т. д.);

совмещенный документ (счет-фактура + первичный документ).

Так налоговики ответили на вопрос о том, нужно ли оформлять ТОРГ-12.

В составе УПД может быть сформирован и акт выполненных работ. В такой конструкции отдельный документ создавать не нужно, добавили налоговики.

Они также уточнили, что новый документ предназначен для всех налогоплательщиков, а не только плательщиков НДС. Накладную можно оформить с использованием формата УПД без счета-фактуры.

Эти правила касаются именно электронных документов, подчеркнули налоговики.

