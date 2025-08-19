❗ Налоговики рекомендуют переходить на использование УПД заранее
ФНС рекомендует бизнесу начинать применять универсальный передаточный документ (УПД) как основной отгрузочный документ. Так будет проще плавно перейти на новые правила и перестроить бизнес-процессы, считает налоговая.
С 1 января 2026 года прекращают действие форматы документа о передаче товаров при торговых операциях в электронной форме и документа о передаче результатов работ (услуг) в электронной форме: приказ ФНС от 20.01.2025 № ЕД-7-26/28@.
То есть с начала нового налогового периода единственным официальным электронным документом, подтверждающим отгрузку товаров, выполнение работ или оказание услуг, будет УПД.
Он объединяет счет-фактуру и первичный документ, его формат 5.03 утвержден приказом ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@.
Также налоговики напомнили, что товарная накладная ТОРГ-12 применяется при передаче товарно-материальных ценностей от продавца к покупателю. Акт выполненных работ оформляют, чтобы зафиксировать факт выполнения работ или оказания услуг, добавили налоговики.
Проактивная подготовка поможет бизнесу избежать срочного внедрения нового формата и легко перейти на новый режим работы.
А вообще какой смысл в выставлении с/ф и акта/накл отдельно?
Если только разные отделы выписывают🤔