❗ Налоговики рекомендуют переходить на использование УПД заранее

С 1 января 2026 года применение универсального передаточного документа будет обязательным. Готовиться предлагают уже сейчас.

ФНС рекомендует бизнесу начинать применять универсальный передаточный документ (УПД) как основной отгрузочный документ. Так будет проще плавно перейти на новые правила и перестроить бизнес-процессы, считает налоговая.

С 1 января 2026 года прекращают действие форматы документа о передаче товаров при торговых операциях в электронной форме и документа о передаче результатов работ (услуг) в электронной форме: приказ ФНС от 20.01.2025 № ЕД-7-26/28@.

То есть с начала нового налогового периода единственным официальным электронным документом, подтверждающим отгрузку товаров, выполнение работ или оказание услуг, будет УПД.

Он объединяет счет-фактуру и первичный документ, его формат 5.03 утвержден приказом ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@.

Также налоговики напомнили, что товарная накладная ТОРГ-12 применяется при передаче товарно-материальных ценностей от продавца к покупателю. Акт выполненных работ оформляют, чтобы зафиксировать факт выполнения работ или оказания услуг, добавили налоговики.

Проактивная подготовка поможет бизнесу избежать срочного внедрения нового формата и легко перейти на новый режим работы.