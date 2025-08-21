Для семей с детьми-школьниками действует несколько мер господдержки
Выплаты получают нуждающиеся семьи. Также можно оформит социальный контракт, рассказал депутат.
Выплаты получают нуждающиеся семьи. Также можно оформит социальный контракт, рассказал депутат.
Казалось бы, НДС изучен вдоль и поперек. Сотни статей, десятки курсов, бесконечные разъяснения Минфина и ФНС. Но практика показывает: ошибки с вычетами встречаются до сих пор. И не только у новичков — даже опытные бухгалтеры иногда «спотыкаются» на нюансах. Разберем самые частые ситуации, которые продолжают вызывать путаницу.
Начать дискуссию