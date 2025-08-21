ФАС: регионам стоит заключать ценовые соглашения по товарам для школы

Чтобы стабилизировать цены в период высокого спроса перед началом учебного года, антимонопольная служба рекомендует региональным властям заключать ценовых соглашения с поставщиками.

Федеральная антимонопольная служба призывает региональных властей активнее заключать с поставщиками, производителями и продавцами школьных товаров временные соглашения о стабилизации цен.

С ноября 2024 года ценовые соглашения разрешили заключать не только по социально значимым продовольственным товарам, но и в отношении любых товаров, в том числе — школьных принадлежностей.

«Для повышения ценовой доступности школьных товаров для граждан в период подготовки к новому учебному году служба предлагает региональным властям проработать вопрос заключения соответствующих соглашений по этой продукции», — сказано на сайте ФАС.

Также служба объяснила, что регионы, которые применяют ценовые соглашения, уже видят положительный эффект.

Недавно ФАС предлагала торговым сетям добровольно ограничить наценки во время сезонного спроса перед началом учебного года. В результате «Комус» более чем на 150 позиций снизил цена на 20% по сравнению с тем же периодом 2024 года.