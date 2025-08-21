Мошенники используют в MAX ту же схему, что и в остальных мессенджерах

Мошеннические кол-центры стали связываться с россиянами с помощью аренды аккаунтов у простых пользователей. Об этом сообщает ТГ-канал киберполиции.

«Развитие сообщества MAX закономерно сопровождается ростом интереса мошенников. Одним из первых способов связи, применяемым мошенническими кол-центрами, стала аренда аккаунтов у обычных пользователей», — говорится в сообщении.

Мошенники используют схему, отработанную на аккаунтах в WhatsApp1, используют ту же инфраструктуру и те же сценарии.

«Аккаунты передаются гражданами России во временное пользование за вознаграждение в $10-15. Чаще всего аккаунты сдают школьники и студенты, для которых такое вознаграждение является значительным», — уточнила киберполиция.

Пока такие случаи носят единичный характер. Силовики взаимодействуют с администрацией мессенджера, информация о мошенниках передается, и аккаунты незамедлительно блокируются.

А для прекращения противоправной деятельности через аккаунт WhatsApp1 необходимо заблокировать сам абонентский номер, на который он зарегистрирован, пояснили правоохранители.