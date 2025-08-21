В 2025 году предприниматели-бухгалтеры опередили динамику рынка МСП

Число представителей малого и среднего бизнеса, оказывающего бухгалтерские услуги, выросло на 1,8%, а остальных – на 1,2%.

В первом полугодии 2025 года число МСП с ОКВЭД 69.20.2 «Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета» выросло на 1,8% по сравнению со второй половиной 2024 года. Число остальных МСП за тот же период показало рост лишь на 1,2%.

Такие данные получили аналитики сервиса Финлид от Точка Банка (исследование есть у «Клерка»).

Это может говорить о перезапуске спроса на внешнюю бухгалтерию, считают эксперты.

Рост в бухгалтерских услугах наблюдается на фоне общего замедления в других отраслях МСП. Есть тенденция: бизнес все чаще отдает бухгалтерию на аутсорс, а бухгалтеры выходят в самостоятельный бизнес.

«Вместо роли внутреннего исполнителя формируется новая модель – стратегического финансового эксперта, который выстраивает процессы и сопровождает компанию как партнер», — считают эксперты Финлид.

Сейчас в России работают более 22 тысяч бухгалтерских компаний на аутсорсе.

«Бухгалтеры активнее заявляют о себе как о самостоятельных специалистах, они запускают свои проекты, формируют комьюнити и повестки в отрасли, выстраивают прямые отношения с клиентами. Бухгалтер – уже не вспомогательная функция, а самостоятельная сила, и бизнес начинает это признавать. Мы считаем, что именно это движение и сформировало новую волну роста», – считает директор сервиса «Финлид» Антон Сизов.

Где больше всего предпринимателей‑бухгалтеров по федеральным округам России:

ЦФО — 5 875 компаний (31,3 %);

ПФО – 15,9%;

СЗФО – 13,1%;

ЮФО – 12,3%;

СФО – 11,6%.

Но в целом по стране за пять лет число предпринимателей-бухгалтеров снизилось на 1,3%, добавили эксперты.

Анализ основан на данных реестров ЕГРИП, ЕГРЮЛ и МСП по состоянию на 30 июня 2025 года.

