Минфин предлагает инвесторам больше денег за покупку ОФЗ

Чтобы выполнить план по заимствованию, Минфин повышает премии для инвесторов, которые покупают ОФЗ на аукционах.

Инвесторам в ОФЗ Минфин предложил заметную премию ко вторичному рынку. В результате на аукционах 20 августа 2025 года министерство привлекло 95,4 млрд рублей. Это лучший результат в августе.

Минфин продавал два долгосрочных выпуска госбумаг — с постоянной доходностью (ОФЗ-ПД). Однако если на прошлой неделе суммарный спрос составил 90 млрд рублей, то сейчас он вырос почти до 140 млрд рублей. Число удовлетворенных заявок выросло с 62,4% до 68,3%. Объем размещения ОФЗ составил 95,4 млрд. Об этом пишет «Коммерсант».

При размещении восьмилетнего выпуска ОФЗ с доходностью 13,66% годовых премия составила 8 базисных пунктов (б. п.), по 12-летнему выпуску с доходностью 3,84% премия — 10 б. п. На более ранних аукционах Минфин предлагал премию 4-6 б. п.

Спрос инвесторов на ОФЗ ослаб из-за того, что сохраняется неопределенность как по скорости снижения инфляции, так и по развитию геополитической ситуации. Об этом рассказал управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Минфин почти на 70% выполнил квартальный план по заимствованию, за пять недель министерству нужно занимать еще по 91,8 млрд рублей в неделю.