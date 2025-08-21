👰 Депутаты собираются бороться с фиктивными браками ради РВП. Хотят опрашивать соседей и смотреть общие фото

Депутат от СРЗП Яна Лантратова направила обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением ужесточить меры против заключения фиктивных браков для получения иностранцами разрешения на временное проживание (РВП).

«Предлагаю для получения миграционного статуса иностранным гражданином закрепить обязанность прохождения супругами собеседования и тестирования, при необходимости – ежегодного», — говорится в документе.

Кроме того, уполномоченные органы должны будут посещать место проживания супругов, чтобы подтвердить ведение ими совместного хозяйства. Сами супруги будут доказывать, что заключили брак с целью создания семьи: приносить общие фотографии, банковские выписки и другие подтверждения по требованию органов власти. Также при необходимости проведут опрос соседей, друзей и родственников супругов.

Это позволит пресечь случаи незаконного пребывания на территории России и дальнейшего получения гражданства недобросовестными иностранными гражданами, считает Лантратова.

Она напомнила, что действующий закон от 26 октября 2024 № 358-ФЗ направлен на исключение фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранцами миграционного статуса на территории РФ.